VIDÉO - Quinoa "made in France" : cette nouvelle pépite d'or qui déchaîne l'Anjou

Du Pérou à l'Anjou. Un voyage de plus de 9000 kilomètres et un climat qui, à première vue, n'a rien à voir entre les deux. Et pourtant. En quelques années, le quinoa s'est offert une place de choix dans le Maine-et-Loire. En 2020, par exemple, 4000 tonnes de cette pseudo-céréale ont été récoltées dans l'Hexagone.

Les agriculteurs qui ont sauté le pas ne regrettent rien. Et pour cause. "C'est une plante qui pousse vite et qui a un cycle court. Elle profite pleinement des pluies du printemps. Elle a la particularité de se récolter tôt, aux alentours du 15-20 juillet. Cela fait que l'on n'a pas besoin d'irriguer", explique Christian Blet, agriculteur céréalier à Courchamps (Maine-et-Loire). Au total, plus de 300 producteurs de quinoa sont installés en Anjou.