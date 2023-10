VIDÉO - Baisse du pouvoir d'achat, hausse des coûts : les bistrots et les cafés trinquent

Des terrasses de plus en plus vides. À Chartres (Eure-et-Loir), les cafés et les bistrots se retrouvent confrontés à une baisse de fréquentation. Raison principale : le pouvoir d'achat des Français qui ne cesse de diminuer. "C'est sûr qu'on y va moins qu'avant, et puis les habitudes changent énormément", confirme une habitante. "On fait plus attention", embraye une autre. "Mais ça reste un plaisir quand même, il faut en profiter."

Pour conserver sa clientèle et rester attractif, le Café Serpente, situé au pied de la cathédrale, a tenté de contenir au maximum les hausses des tarifs de sa carte. "Cet été, on a été forcés d'augmenter les prix d'un euro, mais on a essayé de limiter cette augmentation, tout en rognant notre marge", explique Cyriane Dastakian, la responsable, dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Objectif, rester rentable malgré des factures d'énergies et des coups des matières premières qui ont flambé depuis le début de l'année 2023. Au total : +40% pour cet établissement, assure la tenancière.