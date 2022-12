VIDÉO - Réseau électrique : la Belgique au secours de la France ?

Cela répond au principe de "solidarité électrique" entre les pays européens. Les États s'échangent du courant en fonction des besoins et de la production. C'est exactement ce qu'il se passe entre la Belgique et la France. Cette année, les Belges ont la chance d'avoir 6 de leurs 7 réacteurs nucléaires qui fonctionnent à plein, tandis que la moitié des nôtres sont à l'arrêt. "On a également l'éolien et le photovoltaïque", souligne le porte-parole du réseau belge Elia, "tout ça a progressé, on a beaucoup plus de capacités installées". La Belgique a même pris de l'avance, avec l'inauguration cette semaine d'une gigantesque station de stockage d'électricité, la plus grande d'Europe.