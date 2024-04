Salaire "décent" chez Michelin : la mesure pourrait-elle être généralisée ?

Le groupe Michelin veut aller au-delà du Smic et s'engage à verser à tous ses employés, en France et à l'étranger, un "salaire décent". D'autres entreprises pourraient-elles suivre, y compris les PME ? Le 20H de TF1 s'est penché sur la question.

C'est une main tendue vers tous les plus petits salaires du groupe Michelin. Dans le monde, plus aucun salarié de la manufacture n'est aujourd'hui payé au salaire minimum de son pays. L'entreprise a donc instauré un salaire décent, qui peut subvenir aux besoins essentiels d'une famille de quatre personnes.

Chez Michelin, le salaire minimum est désormais 16% au-dessus du Smic

Nous avons rencontré Florent Menegaux, PDG du groupe Michelin, à l'origine de cette opération. Il dirige aujourd'hui 135.000 salariés répartis dans 175 pays. "C'est un salaire qui leur permet non seulement de pouvoir se nourrir, mais aussi de se loger, de pouvoir envisager des vacances, un peu de loisirs, de l'éducation, un peu de culture et un peu d'épargne de précaution", a-t-il détaillé face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), chez Michelin, le salaire minimum est désormais 16% au-dessus du Smic. Au Brésil, il est 2,2 fois plus important que le salaire minimum du pays, et 2,3 fois plus important en Chine, par exemple. La mesure vise à récompenser les salariés, mais aussi, peut-être et surtout, à les fidéliser et à rester attractif.

Un salaire “décent” pour les salariés de Michelin : à votre avis combien ? Source : Top Info

Mais instaurer un salaire minimum 15% au-dessus du Smic peut-il être généralisé à toutes les entreprises, y compris aux PME ? "C'est impossible, on n'a pas 15 points de marge qu'on peut mettre comme ça sur les salaires. On ne va pas pouvoir répercuter les hausses, ce n'est pas possible", nous répond Thierry Hayet, directeur d'une entreprise de 35 salariés en Haute-Loire, spécialisée dans la couture et le textile.

Ainsi, quand le Smic est augmenté d'un point seulement, cela coute à l'entreprise 30.000 euros. Une hausse qui n'est pas répercutée sur ses prix de vente. "Un Français va toucher au Smic à peu près 1700 euros par mois, quand un Roumain va toucher 600 euros, et un Portugais 880 euros. Mais quand on a toute notre production en France, c'est insoluble. On n'a pas de marge de manœuvre", assure ce patron.