Scandales alimentaires : les marques peuvent-elles retrouver la confiance des consommateurs ?

On peut citer l'exemple de Kinder, et sa maison mère Ferrero. Il y a presque un an, 3.000 tonnes de chocolat avaient été retirées en urgence des rayons : des traces de salmonellose avaient été détectées dans la production de ces produits. Le retour en grâce de la marque a été aidé par une opération transparence de grande ampleur, avec excuses publiques du patron de Ferrero France en une d'un journal, et mise à disposition d'un numéro vert pour les clients.