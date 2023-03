Superprofits : bénéficierez-vous de la contribution exceptionnelle des entreprises annoncée par Emmanuel Macron ?

TotalEnergies, Stellantis, BNP Paribas, ou encore LVMH, toutes ses grandes entreprises cotées en bourse ont procédé en 2022 à des rachats de leurs propres actions. L'objectif est de soutenir leur cours et d'augmenter le dividende versé aux actionnaires. Emmanuel Macron a dénoncé ce mercredi au 13H de TF1 et France 2 ce "cynisme" de certaines "grandes entreprises" qui profitent ainsi de leurs bénéfices records et a demandé qu'elles reversent davantage à leurs salariés.