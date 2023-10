VIDÉO - Tomate française : fragilisée par la concurrence étrangère et le coût de l'énergie

En seulement un an, les importations de tomates ont augmenté de 19%, et six tomates étrangères sur dix proviennent du Maroc. C'est désormais le principal concurrent des agriculteurs français. Dans le même temps, les volumes produits sous serre en France s'écroulent, enregistrant une chute de 13%. Un maraîcher près de Rennes (Ille-et-Vilaine) explique le phénomène par deux raisons principales, au micro de TF1 : un manque d'ensoleillement au début de l'été, mais aussi des serres françaises vieillissantes et de plus en plus chères à chauffer.