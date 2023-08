VIDÉO - Vacances d'été : ces destinations françaises qui ont attiré les touristes en juillet

Ailleurs sur le territoire, comme dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie, la fréquentation est plutôt stable. Certains lieux, eux, réussissent à tirer leur épingle du jeu, comme les Hauts-de-France : selon des chiffres rapportés par le comité régional du tourisme, le nombre de nuitées a augmenté de 6,5% en juillet sur un an dans les Gîtes de France, et de 12% sur les plateformes Airbnb et Abritel.

Par ailleurs, le succès des hauts lieux du tourisme de la Région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, épicentre du tourisme estivale en France, ne se dément pas. Le festival Jazz à Juan (Juan les Pins, Alpes-maritimes), ou celui de Nice, le plus ancien festival de jazz du monde, tous deux en juillet évoquent pour l'un une édition "exceptionnelle", pour l'autre un "succès".

Paris contribue grandement à l’attractivité internationale observée (+14,1% de taux de réservation par rapport à l’an passé), tant auprès des clientèles européennes que des clientèles extra-européennes avec le retour progressif notamment des Japonais et des Chinois.

Sur l'ensemble de la France, si les juillettistes sont un peu moins nombreux que l'an dernier, les hôtels et les campings peuvent néanmoins compter sur la clientèle étrangère. Les Canadiens (+20,6% par rapport à 2022), les Espagnols (+11,4%) et les Américains (+5,9%) sont plus nombreux que l’année dernière.