VIDÉO - Voiture électrique : comment les constructeurs chinois profitent du bonus écologique français

Les seuls critères à respecter pour bénéficier de cette aide sont le prix, pouvant aller jusqu'à 47.000 euros, et le poids, moins de 2,4 tonnes. Ce qui interroge certains automobilistes. "Je pense qu'il faudrait en effet l'accorder d'abord aux véhicules et aux usines français", avance l'un d'entre eux. "Parce que cela favoriserait notre économie", abonde un autre.

Jusqu'alors, ce bonus écologique était utilisé dans l'écrasante majorité des cas pour l'achat de véhicules de constructeurs français : en 2020, le modèle Zoé de Renault est arrivé en tête de classement, avec plus de 153 millions d'euros déboursés par l'État, devant la Peugeot 208 électrique, selon Le Monde. Cette année-là, aucun modèle chinois ne figurait dans le classement des dix modèles les plus subventionnés par cette aide, mais désormais, sur l'enveloppe de 1,2 milliard d'euros alloués chaque année par l'État à ce bonus, 40% de la somme profite aux usines chinoises, selon Bercy.

Et ces constructeurs ne sont pas les seuls étrangers à tirer de plus en plus profit de cette subvention : l'américain Tesla a aussi imposé ses modèles ces derniers mois. Entre la baisse de ses tarifs et ce coup de pouce, le géant d'Elon Musk a hissé sa voiture électrique Model Y au rang de voiture la plus vendue en France sur les trois premiers mois de 2023, commercialisée à partir de 44.990 euros, devant la Dacia Spring et la Peugeot e208, relève Le Figaro.