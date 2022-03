Total renonce au pétrole russe : vers des prix plus élevés à la pompe ?

Le pétrole russe continuera de couler en Europe dans les prochains mois, puisque certains contrats se terminent fin 2022. Mais le groupe Total Énergies annonce avoir déjà trouvé des sources alternatives. En effet, selon Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergies "il faut donc trouver les substituts. Nous, on a des raffineries en Arabie. On va prendre le diesel saoudien. Au lieu de l'envoyer en Asie, on va l'envoyer en France pour assurer l'approvisionnement".