TotalEnergies : à l'aube de bénéfices record, les employés reçoivent primes et hausses de salaire

L’entreprise va aussi doper les bonus pour les cadres, comme pour les ouvriers. "Ce sont des hausses exceptionnelles. Ils ont mis entre 3 000 et 6 000 euros au mois de décembre, le minimum était de 3 000 euros. Et le minimum de l’augmentation générale sera de 2 000 euros sur base annuelle, pour les salaires les plus bas", annonce Isabelle Patrier, directrice France de Total Énergies. Pourquoi de telles annonces maintenant ? Pour les syndicats, le timing n’est pas choisi au hasard. La semaine prochaine, le géant pétrolier doit présenter ses bénéfices annuels. Et ils s’annoncent déjà record, ils dépasseraient les 20 milliards d’euros.