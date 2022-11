TotalEnergies toujours présent en Russie : "Nous avons besoin de ce gaz", défend Patrick Pouyanné

En revanche, "dès que les gouvernements européens décideront de sanctionner le gaz russe, on arrêtera ce contrat" a poursuivi Patrick Pouyanné. D'autant que le dirigeant a assuré qu'il avait déjà annoncé, dès le 28 septembre, qu'il n'y aurait plus de nouveaux investissements de TotalEnergies en Russie. Outre le risque géopolitique de ces investissements, l'entreprise était déjà arrivée à "environ 10%" de son portefeuille en Russie. "Aujourd'hui on cherche à sortir progressivement de Russie, tout en assurant l'approvisionnement de l'Europe", a-t-il martelé.