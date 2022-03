Tourisme : les montagnes ont fait le plein pendant les vacances

Quelques heures avant de faire les valises, des Belges testent les scooters électriques. Dernière activité de leurs vacances d'hiver. À 1 650 mètres d'altitude, dans la station des Saisies (Savoie), Christophe Audineau a retrouvé sa clientèle française et étrangère. "On commence à retrouver les vraies bonnes saisons comme on faisait il y a quelques années en arrière. Ça fait du bien, et c'est ça qui est bon", nous affirme-t-il. Son établissement a affiché complet ou presque chaque midi avec 200 couverts.