VIDÉO - Les touristes étrangers sont de retour en France... et dépensent sans compter

Dans la station de sports d'hiver des Gets, en Haute-Savoie, jusqu'à 70% de la clientèle est d'origine étrangère. Selon Pierre Hominal, exploitant de l'hôtel Alpina, l'inflation n'a pas freiné les ardeurs de ces touristes. "On peut dire que les prix ont augmenté certainement entre 10 et 15 %. C'est vrai que certaines familles étrangères, ce n'est pas que cela ne les gêne pas, mais j'ai l'impression qu'ils ne s'en sont pas vraiment rendu compte", explique-t-il dans ce reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

Autre exemple, les bars. En vacances, ce sont les Britanniques qui sont les plus dépensiers. "Le ticket moyen d'un Français varie entre 15 et 25 euros. Le ticket moyen d'un Britannique est entre 35 et 45 euros", confirme Thomas Baillliard, gérant du bar Poppy's à Morzine dans le 20H de TF1. Une manne financière pour les stations de ski. En 2022, la clientèle étrangère leur a apporté 2 milliards d'euros. Le doute réside encore pour cette saison 2022-2023, du fait du faible enneigement des stations de basse et moyenne altitude.