Tourisme : une très belle saison pour les professionnels

Sur la digue, à la friterie, on prépare les frites. En tout, 1 000 kilos sont ingurgités chaque jour en ce moment. Il y a tellement de monde qu'ils recrutent. Un peu plus loin, sur la digue de Malo-les-Bains (Nord), le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Il fait un peu plus frisquet ce midi, alors les terrasses extérieures sont vides. En revanche, à l'intérieur il y a du monde.