Tourisme : y aura-t-il assez de saisonniers cet été ?

Des difficultés de recrutement que l'on retrouve aussi sur le littoral. A Cabourg (Calvados), David Dumont tente de compléter son équipe, car il lui manque six personnes. "On a de moins en moins de candidatures spontanées. C'est la réalité. Parfois, on obtient même un rendez-vous avec une personne, mais elle ne vient pas. Donc, c'est extrêmement compliqué", s'en désole le restaurateur.