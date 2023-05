Dans cinq ans, quels seront les métiers les plus porteurs dans le monde ?

Parmi les principaux moteurs de croissance de l'emploi : la transition énergétique, la plus large application des normes ESG (environnement, social et gouvernance) et des chaînes d'approvisionnement de plus en plus localisées, révèle d'abord le rapport. Les postes d'ingénieurs en énergies renouvelables, ou en installations et systèmes d'énergies solaires, seront ainsi très demandés, prévoit le rapport. Des postes plus généralistes dans le domaine du développement durable (expert en développement durable, professionnel de la protection de l'environnement) devraient créer 1 million d'emplois d'ici à 2027.