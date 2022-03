Travailler pour toucher le RSA : est-ce réaliste ?

Pierre, 51 ans, est bénévole au Secours populaire à Montpellier. Cet électricien bénéficie du RSA depuis qu'il a perdu son emploi fin 2020, en pleine crise du Covid. "Ce n'est pas qu'on est au RSA que ça y est, on est des fainéants, on ne veut pas aller travailler, non, ça n'a rien à voir. Le RSA, c'est la survie, ce n'est pas la vie", lâche-t-il. Alors faut-il conditionner le versement du RSA à une activité ou à une formation, comme le propose Emmanuel Macron ? "Quelque part, c'est un peu une punition. En plus, ça y est, vous nous obligez à faire 15 ou 20 heures par semaine dans un secteur d'activité que peut-être ce n'est pas le nôtre, un taux horaire qui va être moindre. Saupoudré les petites missions à droite à gauche ou des petits contrats, ce n'est pas ça qui va sortir la personne du RSA", poursuit Pierre.