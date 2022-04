Troisième producteur européen : pourquoi la France importe ses chips ?

Selon l'Insee, trois Français sur quatre se disent pourtant prêts à payer plus cher pour un produit fait dans l'Hexagone. C'est ce qui a inspiré ces deux entrepreneurs. La pomme de terre récoltée ici ne parcourt que 300 mètres pour être transformée. La méthode est artisanale, tous les ingrédients sont français, et le pari, c'est la qualité. L'année dernière, les ventes ont augmenté de 30%, un succès malgré un prix élevé à 2,90 euros, soit deux fois plus cher qu'un paquet classique. C'est une stratégie payante, mais qui s'apparente à un parcours du combattant.