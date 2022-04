Pourquoi la France importe ses chips alors qu'elle exporte des millions de tonnes de pommes de terre

Selon l'Insee, trois Français sur quatre se disent pourtant prêts à payer plus cher pour un produit fait dans l'Hexagone. C'est ce qui a inspiré deux entrepreneurs rencontrés par l'équipe de TF1. La pomme de terre récoltée ici ne parcourt que 300 mètres pour être transformée. La méthode est artisanale, tous les ingrédients sont français, et le pari, c'est la qualité. L'année dernière, leurs ventes ont augmenté de 30%, un succès malgré un prix élevé à 2,90 euros, soit deux fois plus cher qu'un paquet classique.

C'est une stratégie payante, mais qui s'apparente à un parcours du combattant selon le co-fondateur de l'entreprise "La Chips française". "En interne, on a déjà un cahier des charges qui est assez complexe. En plus, il faut remonter tout à l'État. Alors que nous en interne, ça nous suffit. Le consommateur, on ne l'a jamais empoisonné et on ne l'empoisonnera jamais. Notre but, c'est que le client soit satisfait, donc derrière il faut que le produit soit bon. Parce que s'il n'est pas bon, on n'arrivera pas à le vendre et alors on ne gagnera pas notre vie", affirme Etienne Lemoine au micro de TF1. Aujourd'hui, seul 15% des chips achetés sont françaises. Mais elles ne s'arrêtent plus de grignoter des parts de marché.