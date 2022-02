Trouver des terres : un défi pour les jeunes agriculteurs

Difficile d'imaginer que Nino Fillos, 35 ans, est un ancien ingénieur du son. Sa famille n'est pas issue du monde agricole, mais il a grandi sur ces terres, au cœur de l'Aveyron. L'enfant du pays a finalement voulu devenir paysan. Lorsque l'ancien propriétaire de son exploitation est parti à la retraite, Nino a pris la relève. Il élève aujourd'hui 300 brebis et cultive également le blé, l'orge et l'avoine pour les nourrir. Il n'est pas seul. Pour pouvoir s'installer, il s'est associé à Léa et Ghislain Cabal-Zinck, qui étaient chercheurs en biologie et qui avaient envie de changer de vie.