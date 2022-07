"Uber Files" : les oppositions dénoncent un "scandale d'État", LFI envisage une commission d'enquête parlementaire

"Uber mériterait bien une petite commission d’enquête" parlementaire, juge le député communiste Pierre Dharréville. Avis partagé par le député Insoumis Alexis Corbière. Interrogé sur Public Sénat ce lundi matin, l'élu a considéré que les faits révélés sont "très graves". "Le président ou celui qui va être président ne peut pas être un lobbyiste au service d’intérêts privés et d’une entreprise nord-américaine qui a plus que des délicatesses avec les États-Unis et cherche à contourner les réglementations", a-t-il argumenté.

"Quelles leçons en tirer ? Évidemment poser la question lorsqu'on peut s'adresser au gouvernement, une commission d'enquête également", a-t-il ajouté. Plus à droite, le député de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan estime sur Twitter qu'une "commission d'enquête parlementaire s'impose". Le Rassemblement national veut, lui, demander une mission d'information.