VIDÉO - Un an après, bénéficier du bonus réparation n'est toujours pas si simple !

Le bonus réparation pour les appareils électroménagers a été mis en place par le gouvernement il y a tout juste un an. 10 à 45 euros peuvent être alloués en fonction du type de réparation effectuée, mais le dispositif séduit encore peu de Français. Une équipe de TF1 vous explique pourquoi bénéficier de cette compensation financière reste loin d'être facile.

C'est une expérience que nous avons tous vécue : un vieil objet devenu irréparable ou de l'électroménager trop cher à faire reconditionner. La situation n'est pas rare et les Français sont nombreux à regretter l'obsolescence parfois programmée de leurs appareils électroménagers. "J'ai un lecteur MP3, je voudrais en racheter un équivalent, on m'a dit que ça n'existait plus, déplore ainsi un passant rennais rencontré par notre équipe. Si je vais voir quelqu'un pour le réparer, il va me dire de le jeter, c'est vrai que c'est triste."

Pour rendre la réparation plus rentable, l'État a mis en place un bonus il y a un an. Concrètement, une compensation financière de 10 à 45 euros peut vous être allouée lorsque vous décidez de remettre en état un casque, une machine à laver ou un téléphone, par exemple. Une bonne idée en théorie, mais en pratique, ce n'est pas si simple.

Des réparateurs agréés parfois difficiles à trouver

Pour prétendre à cette aide, il faut d'abord trouver un commerce agréé près de chez soi. Première difficulté : en ville, l'offre est présente, mais dans les régions moins peuplées, il est très difficile de trouver un réparateur adhérent au dispositif. Autre problème, les composants sont parfois trop chers pour inciter à la réparation. "Il faut impérativement que le coût de la réparation soit inférieur à un tiers du prix du neuf pour que les consommateurs soient incités à reporter leur acte d'achat vers de la réparation", souligne Bénédicte Kjær Kahlat, experte des affaires juridiques de l'ONG Zero Waste France, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Une condition pas toujours facile à remplir. Il suffit de faire le test pour s'en rendre compte. À Rennes (Ille-et-Vilaine), un magasin a fait du reconditionnement d'électroménager sa spécialité. Dans ce lieu, on considère que tout est réparable, à condition de posséder le bon savoir-faire. Souvent, seules quelques pièces doivent être changées pour parvenir à faire de nouveau fonctionner un appareil. Dans le détail, le téléphone portable, le lave-linge et le lave-vaisselle sont les équipements pour lesquels les consommateurs ont le plus utilisé le dispositif.

En un an, près de 165.000 réparations ont bénéficié de ce bonus spécial. C'est bien moins que les 500.000 reconditionnements annuels attendus lors du lancement du dispositif. La formule sera toutefois reconduite en 2024 et pourrait même devenir un peu plus incitative, car le montant de l'aide devrait augmenter dans les prochains mois. Cet automne, le nombre de types de biens pouvant être réparés à l'aide de ce dispositif a aussi augmenté, incluant désormais les vêtements en plus appareils électroménagers.