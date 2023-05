VIDÉO - "Un apport énorme" : en immersion avec les "secouristes" des entreprises en difficulté

En France, depuis le début de l'année 2023, plus de 14.000 défaillances d'entreprise ont été enregistrées. C'est 43 % de plus en un an, un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie de Covid-19. Parmi les plus touchés, les petites et moyennes entreprises, 59 % de plus en un an. Certaines étaient sous perfusion pendant le Covid. Désormais, elles ont du mal à rembourser les prêts garantis par l'État.

D'autres sont tout simplement étouffés par l'explosion des coûts de l'énergie. Jennifer Mouy a par exemple été appelée par l'entreprise d'agroalimentaire Capdéa, spécialisée dans la transformation de la luzerne en granulés pour bétails. Leur facture d'énergie a tout bonnement explosé ces derniers mois. Malgré l'installation de capteur pour réguler la consommation électrique, l'addition "va passer d'un million à 5 millions d'euros", explique le directeur François-Xavier Moons. Une situation qui met en grande difficulté Capdéa, dont le patron craint de devoir répercuter cette hausse sur ses prix, ce qui pourrait lui être fatal. La commissaire a donc été mandatée par l'État pour renégocier le contrat d'énergie de l'entreprise avec les fournisseurs. Elle a réussi à obtenir un tarif bloqué.

Chaque année, ces "secouristes" accompagnent plus de 3400 entreprises à travers le territoire.