Un chèque essence pour les aides à domicile dans la Sarthe

Émilie est aide-soignante à domicile. Pour travailler, elle doit parcourir des dizaines de kilomètres tous les jours. Face à l'augmentation des prix des carburants, son employeur revalorise ses indemnités kilométriques de deux centimes par kilomètre. A chaque fois, le passage à la pompe est douloureux. "C'est un beau geste. Et si l'inflation continue, on espère qu'il puisse continuer régulièrement pour qu'on puisse faire notre travail. C'est d'ailleurs le plus important", énonce Émilie.