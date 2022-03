Un nouveau terminal gazier pour approvisionner la France ?

Quel intérêt ? C'est trois fois plus rapide de construire un terminal flottant qu'une usine terrestre. Ce projet pourrait être opérationnel dans un an et produirait 11% de la consommation française de gaz, la moitié de ce que nous importons de Russie. Un complément aux quatre usines terrestres qui existent et qui fournissent jusqu'à 60% de notre consommation.