Une usine à 5,7 milliards d'euros et 1 000 emplois en Isère

C'est un chiffre qui fait tourner la tête. La société STMicroelectronics, spécialisée dans les puces électroniques, va investir plusieurs milliards d'euros à Crolles d'ici à 2030. En pleine pénurie de composants électroniques, la nouvelle ravit les salariés de l'usine. "On va continuer à avoir une force de frappe importante au niveau de la région, donc c'est plutôt bien. Et cela permet de briller encore plus au niveau mondial" ; "Ça va permettre d'embaucher bien plus de personnes", se réjouissent certains.