1800 emplois, 850 millions d'euros d'investissements... Une usine géante de recyclage va s'installer en Normandie

Située proche de la Seine, la commune de Port-Jérôme-sur-Seine abrite déjà une zone industrielle. La création de nouveaux emplois va encore plus dynamiser le territoire. La nouvelle est bien accueillie par les commerçants comme Claire, qui travaille à la Maison de la presse : "si plus de monde vient travailler, il y a peut-être des gens qui vont venir s'installer et habiter ici, je pense que ça va pouvoir jouer sur le pouvoir d'achat, la redynamisation de l'économie et du commerce".