VIDÉO - Vacances : partir fin août permet-il vraiment de profiter de prix cassés ?

Mais les prix sont-ils vraiment intéressants à cette période ? Nos journalistes sont allés vérifier du côté de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), au cœur du Pays basque. Aux abords de la plage, aucune baisse de prix n'est en vue dans les hôtels, qui affichent pour la plupart complet jusqu'à la fin du mois d'août. En revanche, plus on s'éloigne du bord de mer, plus les professionnels de l'hôtellerie doivent s'adapter pour une raison simple : remplir les créneaux vides du mois d'août dans les plannings.