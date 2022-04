Vacances de Pâques : tout est prêt !

À quelques kilomètres, Estelle Dancale accueille ses deux nouveaux chevaux. Ils arrivent spécialement pour la saison. Elle s'attend à accueillir 60 personnes par jour dans son club hippique. Ses clients viendront surtout de la région. Les Français partiront en effet à trois-quatre heures de chez eux en moyenne. Pour cause, cette année, on préférera partir moins loin et moins cher en raison notamment de l'augmentation des carburants. Les littorales vont sûrement être pris d'assaut.