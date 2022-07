Vacances : des trajets hors de prix

Côté prix, en 2021, le diesel était à 1,20 euros et le sans plomb à 1,93 euros contre 2,06 pour le diesel et 2,08 pour le sans plomb en 2022. Le plein nécessaire pour parcourir la distance Paris-Marseille passe ainsi de 50 à 80 pour un plein en diesel et de 70 à 100 euros pour l'essence. A chaque fois, on constate un écart de 30 euros. L'augmentation du coût de déplacement est donc la même que vous rouliez au gazole ou à l'essence. Et selon Pascal Perri, si on ajoute les frais de péage, le trajet peut coûter jusqu'à 150 euros.