Vacances : “Un jour, un job d’été" sur LCI

Pour fidéliser ses saisonniers qui n'hésitent pas à revenir, l'entreprise garde un lien particulier avec eux. "Ici, les saisonniers travaillent entre quatre et huit mois l’année. On travaille beaucoup sur la formation. On les accompagne tout au long de l’année", explique Stanislas. "Aux entreprises de savoir donner du sens à leur travail, donner du sens aux jeunes et surtout de les accompagner. De leur donner un projet de carrière", rajoute-t-il. Selon les professionnels de la restauration, il manque encore 200 000 saisonniers pour cet été 2022.