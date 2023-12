VIDÉO - À Val Thorens, les saisonniers chouchoutés par la station de ski pour les fidéliser chaque année

La station de ski de Val Thorens tente de fidéliser ses saisonniers en leur proposant un accueil personnalisé. Logement, activités sportives, sorties sur les pistes... De nombreux avantages leur sont proposés, dans l'objectif de répondre au besoin de main d'œuvre dans la région. Comment fonctionne ce dispositif ? Le JT de 20H de TF1 s'est rendu sur place.

Un guichet spécial pour les saisonniers. Dans la station de Val Thorens (Savoie), qui accueille trois millions de visiteurs par an, beaucoup de jeunes profitent de l'hiver pour venir travailler sur les pistes, dans les restaurants, les commerces ou les hôtels de la région. Pour les accueillir au mieux, une structure qui leur est uniquement dédiée a été créée. Sa responsable, Chloé Jullienne, accueille les saisonniers dans son local pour les aiguiller en cas de pépin.

Un rendez-vous chez le dentiste à trouver en urgence ? Elle peut s'en occuper. Un souci avec les impôts ou Pôle Emploi ? Pas de problème, Chloé peut aussi trouver une solution. "Le but, c'est le bien-être des saisonniers, explique l'employée communale à notre équipe dans le reportage à retrouver en tête de cet article. Une vie en station, ce n'est pas forcément simple, c'est hyper intense." Arrivée il y a quelques jours à Val Thorens, Louise découvre la station de ski. Elle se réjouit de la bonne ambiance qui règne dans la station. "Je suis hyper contente, il y a beaucoup d'entraide et de fraternité", sourit la jeune femme.

Un logement pris en charge par les employeurs

Le logement des saisonniers est aussi l'un des enjeux majeurs pour les communes de montagne durant l'hiver. Dans la commune, certains hôtels mettent à disposition de leurs salariés des appartements pendant cette période, situés à quelques minutes à pied de leur lieu de travail. Comme ses collègues, Johanne Cheval, chargée du nettoyage des chambres au sein de l'hôtel Marielle, profite justement d'une colocation proposée par son employeur. "On est vraiment bien logés", admet-elle, face à la vue directe de sa fenêtre sur les pistes recouvertes de poudreuse.

L'ensemble de ces appartements, leur consommation en électricité et les assurances sont intégralement pris en charge par l'hôtel. Cela représente 9% du budget total de l'établissement. Mais pour son directeur, Grégoire Le Solleuz, c'est une condition indispensable pour attirer et fidéliser ses salariés saisonniers. "C'est une somme importante, qui peut monter jusqu'à plus de 450.000 euros sur une saison, mais nos équipes doivent avoir à tout prix des conditions de logement dignes durant leur saison", assure le patron, qui propose aussi des sorties à ski à ses salariés.

Certains employeurs vont encore plus loin, puisqu'ils subventionnent l'abonnement de leurs employés à la salle de sport dans un centre dédié à l'activité physique et au bien-être. Squash, piscine, fitness, jacuzzi... Ils ont accès à tous ces espaces grâce à la participation des entreprises dans lesquelles ils travaillent. "On incite tous nos saisonniers à venir faire du sport", confirme Marc Hudry, directeur des équipements sportifs de la station. À Val Thorens, comme dans la plupart des stations montagneuses, le temps où les saisonniers vivaient dans la précarité semble révolu.