VIDÉO - Vaut-il mieux louer ou acheter ? Le nouveau dilemme de l'immobilier

Louer ou acheter ? C'est le nouveau dilemme de l'immobilier dans le contexte de hausse rapide des taux d'intérêt, qui diminue drastiquement la capacité d'emprunt des candidats à la propriété. Selon l'étude annuelle de Meilleurtaux, comparateur et courtier en produits financiers, publiée ce mardi, il faudrait ainsi en moyenne 15 ans et six mois pour que l'achat d'une résidence principale de 70m2 soit plus rentable que la location. Soit dix ans de plus qu'en 2021.

Mais certaines villes voient la période requise pour qu’un achat soit moins coûteux qu’une location s’allonger davantage. C'est notamment le cas de Reims, où il faudrait 19 ans pour rentabiliser un achat, contre trois ans et demi l'année dernière. À Strasbourg, il faudrait ainsi 21 ans, 22 ans à Lyon et Bordeaux, 24 ans à Nantes et trente ans à Paris.