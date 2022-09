VIDÉO - Vélos électriques : des batteries reconditionnées, moins chères et écolo

En 2021, 660.000 vélos électriques ont été vendus dans l'Hexagone. Un secteur en croissance qui traduit l'appétence des Français pour ce mode de transport. Mais ces bécanes sur batterie ne sont pas à la portée de toutes les bourses. En moyenne, comptez entre 1 500 et 2 000 euros, voire beaucoup plus. A cela s'ajoute le coût de remplacement des batteries, environ 500-700 euros, tous les 3 à 4 ans en général.

De plus, le marché souffre d'un handicap : le recyclage limité et donc l'impact environnemental. Dès lors que sa batterie tombe en rade, le réflexe est de s'en débarrasser à la déchèterie ou à la poubelle. Et si la seconde main était la clé pour allier écologie et prix abordable ? Le 13H de TF1 s'est rendu à Lyon, à la rencontre d'une entreprise spécialisée dans le reconditionnement et la revente de batteries de vélos électriques.