VIDÉO - Vendée : ce patron lègue plus de deux millions d’euros à ses salariés

Seule ombre au tableau : 60% du montant de la prime sera amputé en raison des charges patronales et salariales. "Les charges sont confiscatoires, c'est dommage de vouloir récompenser ses salariés et d’être amputé d’autant d’argent à cause des charges", a déploré le chef d'entreprise auprès de nos confrères de France 3. Jean-Yves Glumineau espère toutefois que son geste pourra en inspirer d’autres.