Vers de farine : un revenu supplémentaire pour les agriculteurs

Longtemps ennemi du meunier, le ver de farine est aujourd'hui l'ami des agriculteurs. Le ténébrion (son nom) ne mord pas et ne pique pas. Doux, chatouillant, ce paysan d'Artonne apprécie même sa compagnie. Depuis deux ans, dans cette plaine céréalière, Jean-Paul Vivier produit jusqu'à 200 000 millions de larves chaque mois. Une activité nouvelle pour lui, possible douze mois par an, sans penser à la météo.