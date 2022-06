Vers une hausse cachée de la TVA ?

Il n'en reste pas moins que l'attaque de la Nupes sur la TVA est un joli coup politique, ce sujet étant un chiffon rouge dans l'opinion. La TVA est perçue comme un impôt injuste, car tout le monde la paye pour les achats du quotidien, autant les riches que les pauvres.

En outre, selon, Pascal Perri, "1% de TVA en plus, c'est totalement neutre". On peut penser que si la fiscalité est en hausse, les prix vont également augmenter, mais la concurrence pourrait avoir l'effet inverse, selon le spécialiste. Les entreprises pourraient en effet prendre sur leur marge et négocier avec leurs fournisseurs.