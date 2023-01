Vin : le secteur trinque à cause du manque de bouteilles

Mais pourquoi les bouteilles en verre sont-elles introuvables ? En raison d'une hausse des prix des matières premières, liée à la guerre en Ukraine, mais aussi à la fermeture de verreries. Et aucun professionnel n’y échappe.

Guillaume Roussard, responsable commercial à Embouteillage Services, une entreprise qui s’occupe de mettre le vin en bouteille pour les vignerons, explique que depuis quelques mois, il voit s’enchaîner annulations et reports. "Ça atteint la filière, tout le monde est un peu plus nerveux. Il faut qu'on s'adapte au dernier moment. Deux jours avant, on va avoir une annulation de commande, donc il faut trouver une autre solution : une autre couleur de bouteille, un autre format. Le problème qui se pose ensuite est qu'il faut que ça rentre dans les cartons parce que ce sont des bouteilles spécifiques."