Viticulteurs : le rosé, un passage obligé ?

En dix ans, la part des exportations de rosé est passée de 7 à 42 %. La plupart du temps mis en bouteille dès la fin de la fermentation, il est plus rapide mais moins cher à produire que du vin rouge, comme l'explique Fabien Lacomme, directeur de production. Chez les cavistes, il est au même prix que le vin rouge. La bouteille coûte entre 8 et 12 euros en moyenne. C'est 12 % de plus qu'il y a trois ans. Pourtant, les ventes explosent.