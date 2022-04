Vivre avec le Smic : est-ce plus dur aujourd’hui qu’hier ?

Selon l'Insee, en un an, le salaire minimum a augmenté de 5,9%. C'est plus que l'augmentation des prix, 4,5%. En fait, depuis 30 ans, le Smic suit l'inflation. Mais, depuis 30 ans, les Français disent se serrer la ceinture. Si le constat est identique, les dépenses des plus modestes ont bien changé. L'unique ordinateur fixe n'est plus d'actualité. À l'heure du numérique, de nouveaux produits sont devenus indispensables, comme l'explique Philippe Moati, professeur agrégé d'économie, co-fondateur de l'Obsoco - Paris (12e), au micro du 20H de TF1.