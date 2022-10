Première mine de lithium dans l'Allier : où trouve-t-on cet "or blanc" ailleurs en France ?

Cette entreprise pourrait bien en appeler d'autres à l'avenir tant le sol français regorge d'"or blanc". Dans une étude menée en 2018, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) avait ainsi recensé 41 sources de lithium dans l'Hexagone. Les lieux de ces gisements se trouvent plutôt dans le nord du pays, dans une diagonale allant du Massif armoricain au Massif central. "Le Massif central apparait clairement comme le domaine le plus prospectif pour l’exploration minière, notamment ses parties ouest, nord, centre et est. Le sud du Massif Armoricain et les massifs varisques isolés de la Montagne Noire, des Maures-Tanneron et des Vosges et les massifs cristallins externes des Alpes apparaissent également très favorables", détaillaient les auteurs.

Un "or blanc" qui n'est pas sans susciter des craintes dans les endroits sous lesquels il repose. En février dernier, lorsque la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili avait affirmé dans une interview aux Echos que la France devait "extraire du lithium sur son territoire", plusieurs centaines de personnes avaient manifesté leur opposition dans la petite commune finistérienne de Tréguennec (photo ci-dessous), l'un des 41 sites identifiés par le BRGM.