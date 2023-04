VIDÉO - Voitures d'occasion : ces modèles qui valent de l’or

L'inflation touche aussi le marché de l'automobile d'occasion. En un an, le prix de ces voitures de seconde main a progressé de près de 14%. Une augmentation qui s'explique par la popularité de ces modèles soldés. Le 20H de TF1 s'est rendu chez un revendeur à Coignières, dans les Yvelines. Malgré des tarifs de plus en plus élevés, les clients sont au rendez-vous.

Beaucoup de conducteurs recherchent des voitures familiales, comme des monospaces. Ces modèles sont de plus en plus difficiles à trouver pour les professionnels de l'occasion. "Avant, ce type de véhicule s'achetait aux alentours de 8000 euros. Désormais, nous les achetons entre 10.000 et 11.000 euros pour les revendre potentiellement 13.000 euros", explique Cherif, vendeur pour le concessionnaire Versailles Service Auto.