Le Smic augmente… moins que les prix !

Pour un temps plein, le Smic mensuel s'établira donc à 1.645,58 euros bruts. En net, il atteindra 1.302,64 euros, soit une hausse de 34 euros. Le Smic horaire brut passera de 10,57 euros à 10,85 euros. Une augmentation qui va profiter à un peu plus de deux millions de salariés. Mais pour beaucoup, cela reste toujours inférieur au coût de la vie.

"On fait quoi avec ça ? Avec 34 balles par mois, on ne fait rien. On ne se chauffe pas, pas après l'augmentation qu'il y a eu sur le carburant", lance par exemple une jeune femme interrogée par le JT de 13H, à voir dans la vidéo en tête de cet article. "Ça reste une somme qui ne fait pas énormément la différence. 34 euros, ce n'est même pas trois repas", renchérit une jeune fille.

Sur les douze derniers mois, l'inflation a atteint 4,5%, un niveau inédit depuis les années 80. Alors, pour beaucoup, le compte n'y est pas. "Ce n'est pas assez, les gens, ils ont tous des problèmes d'argent, avec l'essence, avec tout le reste", confie une autre passante. "On ne peut rien faire, on ne peut rien acheter avec. Ça ne va rien changer à nos courses. J'utilise même plus ma voiture. Là elle est au garage, on fait juste les courses avec, ça coûte trop cher", se plaint également sa voisine.