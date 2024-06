Les aléas climatiques ont couté à l'État 6,5 milliards d'euros en 2023. Et cela a déjà des conséquences sur notre police d'assurances. C'est dans le Loiret que les habitants paient le plus cher car ils sont statistiquement les plus exposés.

Lire plus

Source : JT 20h Semaine

Accueil - Économie - Assurances : ces départements qui paient plus cher Assurances : ces départements qui paient plus cher