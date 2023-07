Violences urbaines : plus d'"1 milliard d'euros" de dégâts pour les entreprises, s'alarme le Medef

Le dirigeant du Medef a également tenu à rassurer concernant les indemnisations qui inquiètent de nombreuses entreprises pillées, et notamment les plus petites. Geoffroy Roux de Bézieux a ainsi indiqué que "les assureurs sont mobilisés pour aller le plus vite possible" avant de se dire "confiant" sur "le fait que les commerces concernés seront indemnisés". Toutefois, le patron des patrons a écarté un retour au "quoi qu'il en coûte" du Covid-19 et de la crise énergétique pour aider les entreprises, préférant la mise en place "d'avances ponctuelles" pour aider ceux qui "ne pourront pas exercer leur activité pendant un certain temps".

Des déclarations qui interviennent quelques jours après la sortie du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a exhorté samedi les assureurs à prolonger les délais de déclaration, à indemniser rapidement les victimes et à réduire les franchises.