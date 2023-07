Violences urbaines : accès facilité à l'aide financière exceptionnelle pour les indépendants

Plusieurs mesures ont été prises après les violences urbaines qui ont récemment émaillé le pays, notamment l’allongement du délai de 5 à 30 jours pour faire sa déclaration de sinistre et un engagement des assureurs à indemniser le plus vite possible, ou encore la possibilité pour les commerçants indépendants d’étaler le versement de leurs charges sociales et fiscales.