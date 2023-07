Violences urbaines : les assureurs réévaluent les dégâts à 650 millions d'euros

Dès le 1er juillet, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait demandé aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des violences urbaines, tandis que les banques étaient également appelées à faire preuve de compréhension. La fédération professionnelle avait invité trois jours plus tard ses membres à "réduire" les franchises pour les "petits commerçants indépendants les plus durement touchés".

Elle a été entendue par certains mutualistes comme Covea (marques MMA, MAAF et GMF), Macif mais aussi les bancassureurs BPCE, Crédit Agricole ou Crédit Mutuel Alliance Fédérale (qui réunit 14 des 18 fédérations du groupe mutualiste ainsi que CIC), qui ont annoncé des mesures pour les victimes. Axa, Generali ou encore Société Générale avaient aussi emboîté le pas.

Le coût pour les assureurs est par ailleurs "plus de trois fois supérieur" par rapport à l'automne 2005, lors d'une flambée d'émeutes qui avait pourtant secoué le pays bien plus longtemps : elles s'étaient étirées sur trois semaines, suite à la mort de deux adolescents, Zyed et Bouna, électrocutés dans un transformateur de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), après avoir fui la police. À l'époque, les dégradations et incendies aux véhicules avaient représenté plus de 80% des sinistres pour un coût total "bien moindre" de 204 millions d’euros, souligne France Assureurs. "La nature des sinistres liés aux violences de ces derniers jours est donc très différente de ce que notre pays avait connu en 2005", complète Florence Lustman.