Annulations de cotisations, réductions de franchises... L'État et les assureurs au chevet des commerces vandalisés

Le ministre a également rappelé les mesures de soutien annoncées un peu plus tôt par la fédération France Assureurs. Cette dernière a indiqué qu'à la demande du gouvernement, elle appelait ses membres à "reporter de 5 à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre". Par ailleurs, la FFA envisage de mettre en place des réductions de franchise pour les commerçants indépendants qui auraient été les plus touchés. Enfin, la fédération s'est engagée à mettre en place des indemnisations les plus rapides possibles et à "faciliter le versement d'acomptes pour faire face aux situations les plus difficiles", a-t-elle indiqué dans un communiqué.