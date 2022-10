Voiture à hydrogène : une société française ouvre ses premières commandes... pour 2025

Roulerez-vous bientôt à l'hydrogène ? La société Hopium a ouvert les commandes pour sa berline à hydrogène fabriquée en France, qui serait le premier véhicule non utilitaire à hydrogène dans le pays, a indiqué lundi son fondateur Olivier Lombard à l'ouverture du Mondial de l'automobile à Paris. Cette berline sportive à pile à combustible devrait être proposée autour de 120.000 euros, avec une précommande fixée à 656 euros, et une livraison attendue pas avant 2025. Elle promet une autonomie de 1000 kilomètres, pour une puissance de 500 chevaux et un poids sous les deux tonnes.

"C'est une démonstration de ce que l'hydrogène peut offrir de mieux", a assuré Olivier Lombard. Le constructeur espère enregistrer 3000 ou 4000 commandes. Le nouveau prototype présenté sur le Mondial, la Machina Vision, très sportif, présente à l'avant une grille qui s'ouvre et se ferme en fonction des besoins de refroidissement de la pile à combustible. La start-up française a annoncé fin septembre son intention d'ouvrir une usine et un centre de recherches d'ici début 2025 en Normandie, près de Vernon, où elle pourrait employer jusqu'à 1500 personnes.